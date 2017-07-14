东南亚股市：新加坡股市创两年最高收位，普洛斯股价飙升

路透7月14日 - 新加坡股市周五创下近两年最高收盘点位，受仓储运营业者普洛斯 提振；季度经济增长数据表明新加坡勉强躲过衰退，投资者终于松了一口气。 亚洲最大仓储运营业者普洛斯公司表示，已同意自身被由普洛斯高阶主管支持的中国私募基金财团收购，价格约为160亿新加坡元(116.5亿美元)。 新加坡贸工部周五发布公告称，第二季经季节调整后国内生产总值(GDP)环比年率为增长0.4%，主要得益于全球对半导体和半导体制造设备的需求强劲，但低于预期；路透访问的分析师给出的预估中值为，第二季GDP环比年率为增长1.1%。 新加坡股市 收涨1.6%，为连续第三周录得涨幅。 其他东南亚股市方面，菲律宾股市 收跌0.6%，受地产股和金融股拖累。地产开发商SM Prime Holdings 跌1.8%，Ayala Corp 和Metropolitan Bank and Trust Co 分别跌2%和2.4%。 菲律宾股市全周小幅收低，此前则连续两周上涨。 印尼股市 摆脱早前跌势终场平收。Unilever Indonesia 盘中一度挫跌1.7%，但尾段在买盘带动下走高，最终收涨0.2%。 泰国股市 全周收高，越南股市 收涨0.2%。 马来西亚股市 周五小幅收涨，但周线却连续第四周录得跌幅。Genting Bhd 涨3.4%，Petronas Chemicals 和DiGi.Com 分别跌1.4%和1.5%。 与此同时，投资者等待今日稍晚发布的一系列美国经济指标，以寻找美联储今年将如何收紧货币政策的线索，这些数据包括核心通胀、零售销售及工业生产等。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 396.18 1.61 +0.41 +13.33 349.57 新加坡 3287.43 51.76 +1.60 +14.12 2880.76 马来西亚 1755.00 1.22 +0.07 +6.90 1641.73 泰国 1577.79 -1.62 -0.10 +2.26 1542.94 印尼 5831.80 1.75 +0.03 +10.10 5296.71 菲律宾 7885.90 -50.95 -0.64 +15.28 6840.64 越南 777.60 -0.70 -0.09 +16.96 664.87 (完) (编译 孙国玉/侯雪苹；审校 张涛/艾茂林/蔡美珍)