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东南亚股市：新加坡股市收跌，受金融股表现糟糕拖累
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2017年7月28日 / 上午10点48分 / 20 小时内

东南亚股市：新加坡股市收跌，受金融股表现糟糕拖累

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月28日 - 新加坡股市周五收盘时削减盘中跌幅，今日盘中一度
下跌近1%，该国最大型银行的股票下跌拖累大盘。之前该国公布的就业数
据表现糟糕，对人气构成打压。
    
    新加坡股市指标股指      收低0.7%，但本周上涨0.5%，为连续第五
周上涨。
    
    星展集团         跌2.6%，大华银行         下跌2.2%，华侨银行
         下跌0.9%。
    
    “在经历了较长时期的上涨后，金融股今天表现低迷。因此交易员可
能赶在消息发布前卖出，尤其是恰逢财报季，”NRA Capital研究部门主
管Liu Jinshu说。

    星展银行周四收在逾17年高位，华侨银行触及纪录收盘高位，大华银行亦上扬1.3%。
    
    新加坡政府公布的初步数据显示，新加坡第二季就业人口减少7,800人，为2003年以来季度最大就业人口降幅。
    
    在其他东南亚市场，菲律宾股市      微升，本周收高1%。
    
    越南股市      收高0.7%，周线收升2%。印尼股市       略微收高，本周上涨1.1%。
    
    马来西亚股市       中止五日连涨势头收低0.2%，但本周仍上扬0.5%。
    
    泰国股市       今日因假期休市。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 401.16    -0.76   -0.19  +14.76   349.57
    新加坡                            3330.75   -23.96   -0.71  +15.62  2880.76
    马来西亚                          1767.08    -2.99   -0.17   +7.64  1641.73
    印尼                              5831.03    11.28   +0.19  +10.09  5296.71
    菲律宾                            8071.47    25.69   +0.32  +17.99  6840.64
    越南                               777.09     5.59   +0.72  +16.88   664.87
    (完) (编译/审校 徐文焰/王洋)

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