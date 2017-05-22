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亚洲 | 2017年 5月 22日 星期一 18:23 BJT

东南亚股市：普遍收高，但印尼股市在触及纪录高位后下跌

    路透5月22日 - 除印尼股市以外，东南亚股市周一普遍收高，与亚洲地区其它股市走势一致，能源类股因全球原油价格走高而攀升。
    
    1008GMT，亚洲股市               上涨0.9%，追随上周五美股的温和涨势。
    
    油价走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。            

    “道琼工业指数上涨给投资者提供了一个理由，”马尼拉Asiasec Equities的分析师Manny Cruz说，“除此之外，原油升至每桶51美元上方，这也刺激了能源生产商类股的交投。”
    
    越南股市      收涨1.4%，为九年以来最大单日涨幅，金融和能源类股领涨。
    
    菲律宾股市      收涨0.5%，房地产和工业类股领涨。
    
    印尼股市       从盘中纪录高点回落，收跌0.7%，因消费必需品类股和金融类股下跌。
                                                  涨跌    当日  今年以来  2016年
                                     最新报价     点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 390.35     1.44   +0.37  +11.67   349.57
    新加坡                            3213.57    -3.35   -0.10  +11.55  2880.76
    马来西亚                          1774.95     6.67   +0.38   +8.11  1641.73
    泰国                              1557.73     8.09   +0.52   +0.96  1542.94
    印尼                              5749.45   -42.44   -0.73   +8.55  5296.71
    菲律宾                            7806.57    38.95   +0.50  +14.12  6840.64
    越南                               744.10    10.28   +1.40  +11.92   664.87
    (完) (编译 王琛/汪红英；审校 孙茉莉/艾茂林)
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