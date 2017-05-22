东南亚股市：普遍收高，但印尼股市在触及纪录高位后下跌

路透5月22日 - 除印尼股市以外，东南亚股市周一普遍收高，与亚洲地区其它股市走势一致，能源类股因全球原油价格走高而攀升。 1008GMT，亚洲股市 上涨0.9%，追随上周五美股的温和涨势。 油价走高，因有报导称，石油输出国组织(OPEC)领衔的减产协议可能不只延长至2018年，而且可能进一步深化，以紧缩市场供应并提振价格。 “道琼工业指数上涨给投资者提供了一个理由，”马尼拉Asiasec Equities的分析师Manny Cruz说，“除此之外，原油升至每桶51美元上方，这也刺激了能源生产商类股的交投。” 越南股市 收涨1.4%，为九年以来最大单日涨幅，金融和能源类股领涨。 菲律宾股市 收涨0.5%，房地产和工业类股领涨。 印尼股市 从盘中纪录高点回落，收跌0.7%，因消费必需品类股和金融类股下跌。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 390.35 1.44 +0.37 +11.67 349.57 新加坡 3213.57 -3.35 -0.10 +11.55 2880.76 马来西亚 1774.95 6.67 +0.38 +8.11 1641.73 泰国 1557.73 8.09 +0.52 +0.96 1542.94 印尼 5749.45 -42.44 -0.73 +8.55 5296.71 菲律宾 7806.57 38.95 +0.50 +14.12 6840.64 越南 744.10 10.28 +1.40 +11.92 664.87 (完) (编译 王琛/汪红英；审校 孙茉莉/艾茂林)