东南亚股市：未受英国大选结果冲击，新加坡股市创下三周半收盘高位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月9日 - 新加坡股市周五小幅上升，该地区股市基本上未受到英国大选结果的影响。英国首相特雷莎梅领导的保守党失去在议会的多数派地位，这可能会影响到英国的退欧谈判。 欧盟领导人担心，特雷莎梅在提前大选中失去多数地位，将使得本月开始的退欧谈判遭遇拖延。 “东南亚市场已经对选举(结果)做了充分的预期”KGI Securities (泰国)策略师Rakpong Chaisuparakul说。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 基本收平。 新加坡股市 收在5月15日以来的最高，本周上涨0.4%。 该指标指数受到金融股的支撑，星展银行控股 和大华银行 各上涨1.2%，华侨银行 则上涨0.8%。 菲律宾股市 收高0.4%，本周累计上涨1.04%，为连续第三周录得升幅。 印尼股市 录得三周来最低收盘水准，综合性公司Astra International 下跌2%。印尼股市本周收跌1.2%。 泰国股市 收跌0.2%，马来西亚股市 则稍稍收高。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.38 -0.12 -0.03 +12.82 349.57 新加坡 3254.19 17.14 +0.53 +12.96 2880.76 马来西亚 1788.89 3.32 +0.19 +8.96 1641.73 泰国 1566.65 -3.63 -0.23 +1.54 1542.94 印尼 5675.52 -27.40 -0.48 +7.15 5296.71 菲律宾 7990.24 31.61 +0.40 +16.81 6840.64 越南 749.72 -0.41 -0.05 +12.76 664.87 (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为