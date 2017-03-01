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市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 18:30 BJT

东南亚股市：涨跌不一，市场对特朗普讲话反应不大

    路透3月1日 - 多数东南亚股市周三涨跌不一。美国总统特朗普未说明其基建支出和税改计划细节，但美元上涨，因预期美联储本月加息。
    
    美联储数位决策者周二的讲话让市场提高对3月加息的预期，他们的言论表明，面对美国将实施经济刺激，决策者担心加息等得过久。
    
    “加息的可能性似乎将影响新兴经济体，”Unicapital Securities驻马尼拉研究部主管Lexter Azurin表示。

    特朗普在国会演讲时对于减税及基建支出等问题，除了竞选时提供的粗线条之外，几乎没有任何细节。
    
    新加坡股市      收高0.8%，结束连续三日收跌局面，受工业及金融类股提振。
    
    涨幅较高的企业中，吉宝企业         跳涨4.1%，创下2015年11月6日以来最高收位。华侨银行         涨0.7%。
    
    菲律宾股市      连续第四个交易日收跌，触及1月18日以来最低收盘点位，受工业及电信类股拖累。
    
    印尼股市       跌0.4%，全盘下跌，因数据显示2月通胀年率上升。
    
    泰国股市       收高0.5%，金融、电信及材料类股领涨。

    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 369.80    -0.30   -0.08   +5.79   349.57
    新加坡                            3122.77    26.16   +0.84   +8.40  2880.76
    马来西亚                          1697.69     3.92   +0.23   +3.41  1641.73
    泰国                              1567.19     7.63   +0.49   +1.57  1542.94
    印尼                              5363.06   -23.64   -0.44   +1.25  5296.71
    菲律宾                            7170.70   -41.39   -0.57   +4.82  6840.64
    越南                               709.52    -1.27   -0.18   +6.72   664.87
    (完) (编译 李爽/刘秀红; 审校 艾茂林/李春喜)
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