东南亚股市：涨跌不一，市场对特朗普讲话反应不大

《全球主要央行会议预告》--2017年6月-12月
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路透3月1日 - 多数东南亚股市周三涨跌不一。美国总统特朗普未说明其基建支出和税改计划细节，但美元上涨，因预期美联储本月加息。 美联储数位决策者周二的讲话让市场提高对3月加息的预期，他们的言论表明，面对美国将实施经济刺激，决策者担心加息等得过久。 “加息的可能性似乎将影响新兴经济体，”Unicapital Securities驻马尼拉研究部主管Lexter Azurin表示。 特朗普在国会演讲时对于减税及基建支出等问题，除了竞选时提供的粗线条之外，几乎没有任何细节。 新加坡股市 收高0.8%，结束连续三日收跌局面，受工业及金融类股提振。 涨幅较高的企业中，吉宝企业 跳涨4.1%，创下2015年11月6日以来最高收位。华侨银行 涨0.7%。 菲律宾股市 连续第四个交易日收跌，触及1月18日以来最低收盘点位，受工业及电信类股拖累。 印尼股市 跌0.4%，全盘下跌，因数据显示2月通胀年率上升。 泰国股市 收高0.5%，金融、电信及材料类股领涨。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 369.80 -0.30 -0.08 +5.79 349.57 新加坡 3122.77 26.16 +0.84 +8.40 2880.76 马来西亚 1697.69 3.92 +0.23 +3.41 1641.73 泰国 1567.19 7.63 +0.49 +1.57 1542.94 印尼 5363.06 -23.64 -0.44 +1.25 5296.71 菲律宾 7170.70 -41.39 -0.57 +4.82 6840.64 越南 709.52 -1.27 -0.18 +6.72 664.87 (完) (编译 李爽/刘秀红; 审校 艾茂林/李春喜)
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路透6月16日 - 美国网上零售巨擘亚马逊周五表示，将以137亿美元收购Whole Foods Market，可能把这家高端食品超市转变为一家大众商户，并颠覆已然处境艰难的美国零售业。
路透纽约6月16日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周 五公布的数据，投机客最近一周削减美元净多仓至去年8月以来最低。 截至6月13日当周，美元净多仓从前一周的80亿美元降至64.8亿美元 。 一直到美国联邦储备理事会(美联储，FED)周三加息，美元今年处于 下跌趋势，因美国包括通胀和非农就业报告在内的一系列经济数据疲软。 除了加息以外，美联储还维持对今年总计加息三次的预期，且预计20 18年还会再加息三次。美联储还宣布今年开始缩减资产负债表，这比预期 时间更早。 美联储认为美国经济疲弱实际上是暂时的，应不会影响收紧政策的立 场。分析师称，这应该有利美元后市走势。 “而日本央行和欧洲央行立场温和，帮助支撑了美元，美元/日圆(偏 空)和欧元/美元(偏多)态势都显示出可能反转的迹象，”Forex.com常驻 伦敦的市场分析师Fawad Razaqzada表示。 “因此，尽管美国宏观数据疲弱，但美元或许能够走升。目前，投资 者姑且相信美联储--而已。”