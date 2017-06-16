东南亚股市：菲律宾股市创下两周收盘低位，泰国股市小涨

路透6月16日 - 周五的东南亚股市中，菲律宾股市 跌幅最大，受工业股拖累。其它股市则收平或收跌，投资者继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率前景。 “美联储加息后该地区货币兑美元走弱。我认为这是一个表明为什么亚洲股市削减早盘涨幅的一个领先指标，”Asiasec Equities驻马尼拉分析师Manny Cruz表示。 市场人气还受到美国股市情况的影响。美国科技股周四进一步走弱，拖累了美国主要股指的表现。 菲律宾股市录得逾两周最低收位，受权重股SM Investment Corp 和Aboitiz Equity Ventures 跌势的拖累。 该指标股指录得3月10日以来最大单周百分比跌幅。 菲律宾央行修正了对今年经常帐收支情况的预估，预计该国将录得经常帐赤字，而不是盈余，因预估进口大涨。菲律宾央行董事Zeno Abenoja周五称，预计今年经常帐赤字为6亿美元，而不是之前央行预估的盈余8亿美元。对该国2017国际收支状况的预估也进行了调整，预计将录得5亿美元贸易逆差，而非之前预计的顺差10亿美元。 印尼股市 下跌0.9% 马来西亚股市 今日曾触及两周高位，本周为小升0.1%，为连续第四周上涨。 新加坡股市 微幅收跌，受工业和非必须消费品类股的拖累。本周新加坡股市录得5月19日以来最大单周跌幅。 泰国股市是该地区涨幅最大的，尽管该国央行宣布截至6月9日的一周其外汇储备降至1,841亿美元。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.07 -1.62 -0.41 +12.73 349.57 新加坡 3231.44 -0.65 -0.02 +12.17 2880.76 马来西亚 1791.31 1.30 +0.07 +9.11 1641.73 泰国 1576.58 3.05 +0.19 +2.18 1542.94 印尼 5723.64 -52.65 -0.91 +8.06 5296.71 菲律宾 7882.22 -82.27 -1.03 +15.23 6840.64 越南 761.24 0.67 +0.09 +14.49 664.87 (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)