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亚洲 | 2017年 6月 16日 星期五 19:59 BJT

东南亚股市：菲律宾股市创下两周收盘低位，泰国股市小涨

    路透6月16日 - 周五的东南亚股市中，菲律宾股市      跌幅最大，受工业股拖累。其它股市则收平或收跌，投资者继续消化美国联邦储备理事会(美联储/FED)的利率前景。
    
    “美联储加息后该地区货币兑美元走弱。我认为这是一个表明为什么亚洲股市削减早盘涨幅的一个领先指标，”Asiasec Equities驻马尼拉分析师Manny Cruz表示。
    
    市场人气还受到美国股市情况的影响。美国科技股周四进一步走弱，拖累了美国主要股指的表现。
    
    菲律宾股市录得逾两周最低收位，受权重股SM Investment Corp
       和Aboitiz Equity Ventures         跌势的拖累。
    
    该指标股指录得3月10日以来最大单周百分比跌幅。
    
    菲律宾央行修正了对今年经常帐收支情况的预估，预计该国将录得经常帐赤字，而不是盈余，因预估进口大涨。菲律宾央行董事Zeno Abenoja周五称，预计今年经常帐赤字为6亿美元，而不是之前央行预估的盈余8亿美元。对该国2017国际收支状况的预估也进行了调整，预计将录得5亿美元贸易逆差，而非之前预计的顺差10亿美元。            
    
    印尼股市       下跌0.9%
    
    马来西亚股市       今日曾触及两周高位，本周为小升0.1%，为连续第四周上涨。
    
    新加坡股市      微幅收跌，受工业和非必须消费品类股的拖累。本周新加坡股市录得5月19日以来最大单周跌幅。
    
    泰国股市是该地区涨幅最大的，尽管该国央行宣布截至6月9日的一周其外汇储备降至1,841亿美元。
    
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 394.07    -1.62   -0.41  +12.73   349.57
    新加坡                            3231.44    -0.65   -0.02  +12.17  2880.76
    马来西亚                          1791.31     1.30   +0.07   +9.11  1641.73
    泰国                              1576.58     3.05   +0.19   +2.18  1542.94
    印尼                              5723.64   -52.65   -0.91   +8.06  5296.71
    菲律宾                            7882.22   -82.27   -1.03  +15.23  6840.64
    越南                               761.24     0.67   +0.09  +14.49   664.87
    (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)
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