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东南亚股市：菲律宾股市收高超1%创逾一个月高位；企业业绩备受关注
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2017年7月21日 / 上午10点30分 / 1 天内

东南亚股市：菲律宾股市收高超1%创逾一个月高位；企业业绩备受关注

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月21日 - 菲律宾股市周五接近收盘时回升，收涨逾1%。市场投资者聚焦企业业绩，以判断未来市场走向。
    
    “接近收盘时，买盘活动大幅上升，推动市场收于高位，因为投资者在总统杜特尔特周一国会咨文前做准备，”SB Equities在一份研究报告中称。
    
    菲律宾股市      逆转稍早跌势，收于逾一个月最高水准，房地产和工业类股领涨。指标股指周线涨1.3%。

    地产开发商SM Prime Holdings          收盘上涨3.7%，发电业者A
boitiz Equity Ventures         大涨4.1%。
    
    “市场参与者目前主要聚焦于企业获利，”雅加达Mirae Asset Seku
ritas研究主管Taye Shim表示。
    
    新加坡股市      收高0.64%，由金融股及地产股领涨；本周指标指
数上涨0.8%。
    
    “与大宗商品主导的经济体相较，以制造业为主的经济体实际上看来
状况较佳，因年底前商品价格有些不确定性，”Shim表示。

    大华银行         收高1.35%，凯德集团         涨1.36%，收在近
三个月高位。
    
    印尼股市       收低1.03%，受金融类和非必需消费类股拖累。印尼
股市本周下跌1.1%，为六周以来最差表现。
    
    衡量45只高流动性股票走势的指数         收在一个多月低位。
    
    消费品集团Astra International         收跌4%触及四个多月低位
，曼底利银行         收跌3.33%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价  
  
    汤森路透东南亚指数                 398.19     1.56   +0.39  +13.91   349.57
    新加坡                            3314.12    20.99   +0.64  +15.04  2880.76
    马来西亚                          1759.16     3.53   +0.20   +7.15  1641.73
    泰国                              1573.51    -1.77   -0.11   +1.98  1542.94
    印尼                              5765.42   -59.78   -1.03   +8.85  5296.71
    菲律宾                            7989.73    85.39   +1.08  +16.80  6840.64
    越南                               761.86    -6.55   -0.85  +14.59   664.87
    (完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛；审校 高琦/王洋/徐文焰)

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