东南亚股市：菲律宾股市收高超1%创逾一个月高位；企业业绩备受关注

路透7月21日 - 菲律宾股市周五接近收盘时回升，收涨逾1%。市场投资者聚焦企业业绩，以判断未来市场走向。 “接近收盘时，买盘活动大幅上升，推动市场收于高位，因为投资者在总统杜特尔特周一国会咨文前做准备，”SB Equities在一份研究报告中称。 菲律宾股市 逆转稍早跌势，收于逾一个月最高水准，房地产和工业类股领涨。指标股指周线涨1.3%。 地产开发商SM Prime Holdings 收盘上涨3.7%，发电业者A boitiz Equity Ventures 大涨4.1%。 “市场参与者目前主要聚焦于企业获利，”雅加达Mirae Asset Seku ritas研究主管Taye Shim表示。 新加坡股市 收高0.64%，由金融股及地产股领涨；本周指标指 数上涨0.8%。 “与大宗商品主导的经济体相较，以制造业为主的经济体实际上看来 状况较佳，因年底前商品价格有些不确定性，”Shim表示。 大华银行 收高1.35%，凯德集团 涨1.36%，收在近 三个月高位。 印尼股市 收低1.03%，受金融类和非必需消费类股拖累。印尼 股市本周下跌1.1%，为六周以来最差表现。 衡量45只高流动性股票走势的指数 收在一个多月低位。 消费品集团Astra International 收跌4%触及四个多月低位 ，曼底利银行 收跌3.33%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 398.19 1.56 +0.39 +13.91 349.57 新加坡 3314.12 20.99 +0.64 +15.04 2880.76 马来西亚 1759.16 3.53 +0.20 +7.15 1641.73 泰国 1573.51 -1.77 -0.11 +1.98 1542.94 印尼 5765.42 -59.78 -1.03 +8.85 5296.71 菲律宾 7989.73 85.39 +1.08 +16.80 6840.64 越南 761.86 -6.55 -0.85 +14.59 664.87 (完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛；审校 高琦/王洋/徐文焰)