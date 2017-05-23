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亚洲 | 2017年 5月 23日 星期二 18:18 BJT

东南亚股市：谨慎整理近期涨幅，新加坡股市创一周收盘高位

    路透5月23日 - 东南亚股市周二走势谨慎，整理近期涨幅。相对而言，该地区未受到英国曼彻斯特爆炸案影响。
    
    英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施的自杀式袭击，造成包括一些儿童在内的至少22人死亡，另外有59人受伤。            
    
    “亚洲市场对曼彻斯特爆炸案的反应相当微弱，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示，“目前，市场没有进入避险模式。”

    印尼股市       收低0.3%，受金融类股和电信类股的拖累。Bank Ma
ndiri (Persero) Tbk PT          收跌2.2%，Telekomunikasi Indones
ia (Persero) Tbk PT           收低1.57%。
    
    马来西亚股市       下滑，因电信类股和公用事业类股下跌。手机
服务提供商Maxis Bhd          收在近一个月低位，Petronas Gas Bhd 
         下挫3.13%。
    
    “股市昨日已有相当的上涨，所以今日出现部分盘整是合理的，”马
尼拉Eagle Equities分析师Joseph Roxas说道。
    
    新加坡股市收在一周高位，金融和房地产类股上涨。新加坡最大的银
行--星展集团控股         收在2015年7月以来最高水位，香港置地<HKL
D.SI>收高1.2%。
    
    泰国股市       收涨0.5%。
                                                涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数                 390.64     0.13   +0.03  +11.75   349.57
    新加坡                            3222.69     9.12   +0.28  +11.87  2880.76
    马来西亚                          1767.17    -7.78   -0.44   +7.64  1641.73
    泰国                              1564.69     6.96   +0.45   +1.41  1542.94
    印尼                              5730.61   -18.83   -0.33   +8.19  5296.71
    菲律宾                            7812.14     5.57   +0.07  +14.20  6840.64
    越南                               740.93    -3.17   -0.43  +11.44   664.87
    (完) (编译 张涛/王琛；审校 艾茂林/蔡美珍)
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