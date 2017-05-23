东南亚股市：谨慎整理近期涨幅，新加坡股市创一周收盘高位

路透5月23日 - 东南亚股市周二走势谨慎，整理近期涨幅。相对而言，该地区未受到英国曼彻斯特爆炸案影响。 英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施的自杀式袭击，造成包括一些儿童在内的至少22人死亡，另外有59人受伤。 “亚洲市场对曼彻斯特爆炸案的反应相当微弱，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示，“目前，市场没有进入避险模式。” 印尼股市 收低0.3%，受金融类股和电信类股的拖累。Bank Ma ndiri (Persero) Tbk PT 收跌2.2%，Telekomunikasi Indones ia (Persero) Tbk PT 收低1.57%。 马来西亚股市 下滑，因电信类股和公用事业类股下跌。手机 服务提供商Maxis Bhd 收在近一个月低位，Petronas Gas Bhd 下挫3.13%。 “股市昨日已有相当的上涨，所以今日出现部分盘整是合理的，”马 尼拉Eagle Equities分析师Joseph Roxas说道。 新加坡股市收在一周高位，金融和房地产类股上涨。新加坡最大的银 行--星展集团控股 收在2015年7月以来最高水位，香港置地<HKL D.SI>收高1.2%。 泰国股市 收涨0.5%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 390.64 0.13 +0.03 +11.75 349.57 新加坡 3222.69 9.12 +0.28 +11.87 2880.76 马来西亚 1767.17 -7.78 -0.44 +7.64 1641.73 泰国 1564.69 6.96 +0.45 +1.41 1542.94 印尼 5730.61 -18.83 -0.33 +8.19 5296.71 菲律宾 7812.14 5.57 +0.07 +14.20 6840.64 越南 740.93 -3.17 -0.43 +11.44 664.87 (完) (编译 张涛/王琛；审校 艾茂林/蔡美珍)