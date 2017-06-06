东南亚股市：马来西亚股市创下两年收盘高位，菲律宾股市则下跌

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透6月6日 - 菲律宾股市周二下跌，受权重股SM Investments 和SM Prime Holdings 下跌的拖累。马来西亚股市 则延续升势，连续第三日上涨，并录得两年最高收盘水准。 中东局势紧张、前FBI局长即将在国会做证词陈述、英国大选以及欧洲央行即将举行会议，这些因素都压 制投资者信心。在此背景下亚洲市场整体走势沉闷。 菲律宾股市中，金融和工业股领跌。SM Investments下跌1.2%，而SM Prime Holdings则下跌1%。 “我们预计投资者将在美联储下周(或)升息的预期下，对获利进行了结，”AP Securities分析师Rachell e Cruz说。 马来西亚股市则收在2015年5月来最高水平，电力公司Tenaga Nasional Bhd 上涨2.8%。 印尼股市 收跌0.7%，受金融和消费类股拖累。 越南股市 上涨1.1%，录得2008年2月以来最高收位，金融股领涨。 Vietcombank 和越南投资发展银行 均涨逾3.7%。 涨跌 当日 今年以来 2016年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 394.85 -0.60 -0.15 +12.95 349.57 新加坡 3235.75 -2.56 -0.08 +12.32 2880.76 马来西亚 1791.01 3.06 +0.17 +9.09 1641.73 泰国 1568.95 2.10 +0.13 +1.69 1542.94 印尼 5707.83 -40.40 -0.70 +7.76 5296.71 菲律宾 7953.12 -48.26 -0.60 +16.26 6840.64 越南 751.31 7.82 +1.05 +13.00 664.87 (完) (编译 王洋；审校 刘秀红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为