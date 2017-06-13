两岸关系：台湾善尽责任维持两岸和平，但北京做法冲击两岸稳定--蔡英文

路透台北6月13日 - 台湾总统蔡英文周二表示，为了维持两岸和平稳定，台湾已经善尽一切责任，但北京做法已冲击了两岸稳定的现状。

今日稍早巴拿马称已与中国建立正式外交关系。台湾外交部旋即表示，即日起与巴拿马断交。

蔡英文在脸书直播中表示，〞打压和威胁，无法缩短两岸的差距，反而疏远双方人民的距离。我可以代表2,300万台湾人民说：我们绝不会在威胁下妥协让步。〞

总统府稍早则发表声明称，北京的做法是将两岸由和平推向对抗的错误做法。台湾政府将重新评估两岸情势。

蔡英文说，〞北京当局一贯操弄'一个中国'原则，在国际上处处打压台湾的生存空间，威胁台湾人民的生存权利。〞