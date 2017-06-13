版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 16:28 BJT

两岸关系：台湾善尽责任维持两岸和平，但北京做法冲击两岸稳定--蔡英文

路透台北6月13日 - 台湾总统蔡英文周二表示，为了维持两岸和平稳定，台湾已经善尽一切责任，但北京做法已冲击了两岸稳定的现状。

今日稍早巴拿马称已与中国建立正式外交关系。台湾外交部旋即表示，即日起与巴拿马断交。

蔡英文在脸书直播中表示，〞打压和威胁，无法缩短两岸的差距，反而疏远双方人民的距离。我可以代表2,300万台湾人民说：我们绝不会在威胁下妥协让步。〞

总统府稍早则发表声明称，北京的做法是将两岸由和平推向对抗的错误做法。台湾政府将重新评估两岸情势。

蔡英文说，〞北京当局一贯操弄'一个中国'原则，在国际上处处打压台湾的生存空间，威胁台湾人民的生存权利。〞

中国外交部长王毅在与巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛举行会谈后共见记者时称，双方将开展各层级、各领域友好交往，深化政治互信。双方将就国际和地区事务进行沟通协调，深化中国同拉美和加勒比地区的友好合作，维护发展中国家的共同利益，促进世界和平、稳定与发展。(完) (记者 高洁如)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐