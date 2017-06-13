两岸关系：台湾善尽责任维持两岸和平，但北京做法冲击两岸稳定--蔡英文

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北6月13日 - 台湾总统蔡英文周二表示，为了维持两岸和平稳定，台湾已经善尽一切责任，但北京做法已冲击了两岸稳定的现状。
今日稍早巴拿马称已与中国建立正式外交关系。台湾外交部旋即表示，即日起与巴拿马断交。
蔡英文在脸书直播中表示，〞打压和威胁，无法缩短两岸的差距，反而疏远双方人民的距离。我可以代表2,300万台湾人民说：我们绝不会在威胁下妥协让步。〞
总统府稍早则发表声明称，北京的做法是将两岸由和平推向对抗的错误做法。台湾政府将重新评估两岸情势。
蔡英文说，〞北京当局一贯操弄'一个中国'原则，在国际上处处打压台湾的生存空间，威胁台湾人民的生存权利。〞
中国外交部长王毅在与巴拿马共和国副总统兼外长德圣马洛举行会谈后共见记者时称，双方将开展各层级、各领域友好交往，深化政治互信。双方将就国际和地区事务进行沟通协调，深化中国同拉美和加勒比地区的友好合作，维护发展中国家的共同利益，促进世界和平、稳定与发展。(完) (记者 高洁如)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为