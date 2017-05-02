两岸金融：台湾银行业首季大陆曝险金额续降至1.54兆台币，占净值比0.50倍

路透台北5月2日 - 台湾金融监督管理委员会周二公布，2017年第一季底台湾全体银行 业在中国大陆曝险金额总计为1兆(万亿)5,360.53亿台币，占净值比重为0.50倍，曝险金额 及占净值比重同步连二季走低。 金管会资料显示，今年第一季全体银行业大陆曝险金额较上季大减537.54亿台币；上季 底则为1兆5,898.07亿台币，占净值比重为0.51倍。 38家台湾的银行业中，以永丰商业银行在中国曝险金额占净值比重的0.73倍高居第一， 已离法定上限的1倍有段距离；紧随其后的是台北富邦银行的0.72倍居次，而凯基商银的曝 险占净值比为0.69倍，位居第三。 中国信托商业银行以1,536.35亿台币居总额度之冠。居次者为兆丰商业银行的1,300.77 亿台币，台北富邦银行则以1,164.39亿台币，位居第三。百分百官方持股的台湾银行也以1, 091.24亿台币位居第四。 以下为第一季台湾银行业对大陆曝险金额占净值比重最高的前10名(单位为百万台币)： 银 行 大陆曝险金额(百万台币) 占净值比重(倍) 永丰商业银行 83,577 0.73 台北富邦商业银行 116,439 0.71 凯基商业银行 38,554 0.69 远东国际商业银行 25,372 0.67 王道商业银行 19,073 0.67 国泰世华商业银行 93,875 0.66 上海商业储蓄银行 71,583 0.66 中国信托商业银行 153,635 0.65 台湾中小企业银行 37,914 0.57 玉山商业银行 63,894 0.56 所有银行合计 1,536,053 0.50 资料来源：金管会。(完) (记者 詹静宜； 审校)