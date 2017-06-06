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亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 20:38 BJT

中东情势：特朗普称访中东期间，各国领导人指责卡塔尔资助激进主义

路透华盛顿6月6日 - 美国总统特朗普周二发表推文称，他曾在中东之行中就资助“激进的意识形态”发出警告，该地区各国领导人均指向卡塔尔。在美国政府力图解决阿拉伯国家争端时，特朗普此时却似乎在为这些国家意见不和而邀功。

“在近期的中东之行中，我讲到过不能再有给激进意识形态提供资助的情况了。各国领导人都指责卡塔尔正是如此--你瞧！”特朗普在推特上这样表示。(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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