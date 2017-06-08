中东评等：若卡塔尔与邻国紧张局势持续，信用质量将下降--穆迪

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月8日 - 穆迪周四表示，如果卡塔尔与海湾邻国的紧张关系持续更长时间，并致使债务比例上升、银行业流动性受创，则该国信用质量将会下降。
“若卡塔尔与海湾合作委员会(GCC)邻国之间的分歧久拖不决或继续加深，将可能带来更明显的金融影响，并使卡塔尔国家和企业的融资成本上升，”穆迪对客户表示。
穆迪当前对卡塔尔的评级为A3，评级展望为稳定，比垃圾级高四个级距。
“形势升级或将包括资本流动限制，这对卡塔尔银行业流动性和融资有负面影响，”穆迪表示，并称卡塔尔外债总额为国内生产总值(GDP)的150%。(完) (编译 王颖；审校 李春喜)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为