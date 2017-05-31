中企海外债券：中国进出口银行设立300亿美元等值境外融资项目

路透香港5月31日 - 中国进出口银行周三称，近日已新设立总额为等值300亿美元的境外融资项目（EFP），其中包括270亿美元中长期债券（MTN）及30亿美元短期票据（ECP）。

进出口银行的声明并称，计划于近日在MTN项下以簿记建档形式在国际市场同时发行美元及欧元高级债券，当中包括五年期欧元固息债券以及三年期美元浮息债券。

欧元债券发行人为进出口银行总行，美元债券发行人为进出口银行巴黎分行。预计债券将获得标准普尔及穆迪分别给予的AA-以及A1的债项评级，与MTN项目评级一致。

进出口银行表示，“本次发行是本行首次在境外发行浮息债券，同时也是本行巴黎分行首次发行债券。”

进出口银行境外融资项目的安排行包括中国银行、交通银行香港分行、巴克莱银行、东方汇理银行和三菱日联证券。而美元债券的联席承销商及簿记管理人除五家安排行之外还有澳新银行和凯基证券；欧元债券的联席承销商及簿记管理人除五家安排行之外还有交银国际、建银欧洲、德国商业银行和汇丰银行。

进出口银行成立于1994年，总部设在北京，是直属国务院领导的、政府全资拥有的政策性银行。（完）