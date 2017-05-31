中企海外债券：中国进出口银行设立300亿美元等值境外融资项目

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透香港5月31日 - 中国进出口银行周三称，近日已新设立总额为等值300亿美元的境外融资项目（EFP），其中包括270亿美元中长期债券（MTN）及30亿美元短期票据（ECP）。
进出口银行的声明并称，计划于近日在MTN项下以簿记建档形式在国际市场同时发行美元及欧元高级债券，当中包括五年期欧元固息债券以及三年期美元浮息债券。
欧元债券发行人为进出口银行总行，美元债券发行人为进出口银行巴黎分行。预计债券将获得标准普尔及穆迪分别给予的AA-以及A1的债项评级，与MTN项目评级一致。
进出口银行表示，“本次发行是本行首次在境外发行浮息债券，同时也是本行巴黎分行首次发行债券。”
进出口银行境外融资项目的安排行包括中国银行、交通银行香港分行、巴克莱银行、东方汇理银行和三菱日联证券。而美元债券的联席承销商及簿记管理人除五家安排行之外还有澳新银行和凯基证券；欧元债券的联席承销商及簿记管理人除五家安排行之外还有交银国际、建银欧洲、德国商业银行和汇丰银行。
进出口银行成立于1994年，总部设在北京，是直属国务院领导的、政府全资拥有的政策性银行。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为