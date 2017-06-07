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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 08:43 BJT

中信建投期货：大连棕榈油期约维持近强远弱格局

以下内容节选自6月7日的《期货日报》：

虽然半年期市场就已对今年棕榈油增产达成了共识，但目前产量增长幅度仍不及预期。棕榈油的交易逻辑始终停留在增产趋势的确定性和增产幅度及时间的不确定性上。

　　之前市场对棕榈油复产节奏过于乐观，棕榈油单产水平的恢复、库存的重建需要时间的积累。预计棕榈油市场近强远弱格局将持续一段时间，1709合约和1801合约的价差可能扩大，建议逢低做多二者价差。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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