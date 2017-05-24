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亚洲 | 2017年 5月 24日 星期三 08:42 BJT

中信建投期货：沪锌保持短多长空思路

以下内容节选自5月24日的《期货日报》：

　 近期，沪锌主力合约1707持续反弹。但是后期随着锌精矿产量逐步回升，以及下游消费走弱，将对锌价形成拖累，预计锌价中期重心或下移。

　　预计锌价短期将继续坚挺，但鉴于后期锌矿山复产及需求端逐步转弱，锌价反弹空间有限，重心或逐步下移。操作上，沪锌1708合约关注23500—24500元/吨压力区域，可考虑在此压力区间逢高试空。目前不确定性因素来自于矿山的复产力度。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
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