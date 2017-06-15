中信期货：中国期指净空头寸明显增加，短线市场调整或未到位

以下内容节选自6月15日的《期货日报》：

本周市场则再显疲态，周三在主板补跌的拖累下，大盘再次收出中阴线。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-1.31%、-1.5%和-0.23%，对应期指下月合约涨跌幅分别为-1.25%、-1.23%和0.09%。期指三品种下月合约贴水分别为31.3点、26.1点和47.6点。从升贴水幅度看，三大期指都有所收敛，IC最为明显。

净持仓数据表现较差。从中金所公布的合约数据统计，三大期指叠加当月和下月数据净持仓明显转空，当月合约数据IF和IH之前还维持净多单，但周二合并后IF净空602手，周三扩大到1086手。IH净空从171手扩大到1104手。IC净空从589手扩大到879手。从净持仓角度看，空方优势明显扩大。(完)

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