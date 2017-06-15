中信期货：中国期指净空头寸明显增加，短线市场调整或未到位

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月15日的《期货日报》：
本周市场则再显疲态，周三在主板补跌的拖累下，大盘再次收出中阴线。周三沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-1.31%、-1.5%和-0.23%，对应期指下月合约涨跌幅分别为-1.25%、-1.23%和0.09%。期指三品种下月合约贴水分别为31.3点、26.1点和47.6点。从升贴水幅度看，三大期指都有所收敛，IC最为明显。
净持仓数据表现较差。从中金所公布的合约数据统计，三大期指叠加当月和下月数据净持仓明显转空，当月合约数据IF和IH之前还维持净多单，但周二合并后IF净空602手，周三扩大到1086手。IH净空从171手扩大到1104手。IC净空从589手扩大到879手。从净持仓角度看，空方优势明显扩大。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为