中信期货：中国期指总持仓以减仓为主，短线多头获利了结

国际油市：亚洲燃料油裂解价差转为升水，升至五年半高位
路透新加坡6月21日 - 受今年初以来供应趋紧及需求持坚的提振，新加坡180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差周三转为升水，为2012年1月以来首见。
以下内容节选自5月18日的《期货日报》：
从上周四开始，大盘出现四连阳。不过，周三大盘在20日均线遇到一定阻力，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.54%、-0.75%和0.21%，对应期指次月合约涨跌幅分别为-0.63%、-0.76%和0.13%。次月合约贴水分别为19点、12.6点和46.1点，主力合约已经切换到次月合约。周三期指贴水均有所扩大，投资热情有所减弱。
综合分析，期指总持仓近期以减仓为主，助推了反弹行情，但是资金迟迟不进场对反弹略显不利。经过四天的反弹后，短波段多头获利了结，中波段的空头也逐渐离场，市场或寻找新的平衡。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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