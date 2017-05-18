中信期货：中国期指总持仓以减仓为主，短线多头获利了结

以下内容节选自5月18日的《期货日报》：

从上周四开始，大盘出现四连阳。不过，周三大盘在20日均线遇到一定阻力，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为-0.54%、-0.75%和0.21%，对应期指次月合约涨跌幅分别为-0.63%、-0.76%和0.13%。次月合约贴水分别为19点、12.6点和46.1点，主力合约已经切换到次月合约。周三期指贴水均有所扩大，投资热情有所减弱。

综合分析，期指总持仓近期以减仓为主，助推了反弹行情，但是资金迟迟不进场对反弹略显不利。经过四天的反弹后，短波段多头获利了结，中波段的空头也逐渐离场，市场或寻找新的平衡。(完)

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