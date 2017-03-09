中信期货：中国期指总持仓再度增加，多空实力相对均衡

本周大盘呈现企稳回升态势。不过，在指数两连阳之后市场分歧增大，周三在振荡中收出十字星。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为-0.15%、0.08%和-0.40%，对应期指当月合约涨幅分别为0.06%、0.15%和-0.15%。三大期指横向对比来看，前期上涨趋势较为明显的IC已经略显乏力。以IH为代表的蓝筹在周二尾盘企稳后有底部抬升趋势，有望实现风格切换。

从净持仓数据看，只计算主力合约的情况下，IH连续5个交易日出现净多持仓，且净多单由3月2日的1124手持续增加到3月8日的1490手。IC净空单量出现先增大后缩小的趋势，周三净空单量由周一的675手逐步缩窄至374手。IF净多单量整体相对平稳。因此，从净持仓数据来看，也可以明显看到近期以蓝筹为主的期指品种持续增仓的特点。(完)