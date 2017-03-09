中信期货：中国期指总持仓再度增加，多空实力相对均衡

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
以下内容节选自3月9日的《期货日报》：
本周大盘呈现企稳回升态势。不过，在指数两连阳之后市场分歧增大，周三在振荡中收出十字星。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为-0.15%、0.08%和-0.40%，对应期指当月合约涨幅分别为0.06%、0.15%和-0.15%。三大期指横向对比来看，前期上涨趋势较为明显的IC已经略显乏力。以IH为代表的蓝筹在周二尾盘企稳后有底部抬升趋势，有望实现风格切换。
从净持仓数据看，只计算主力合约的情况下，IH连续5个交易日出现净多持仓，且净多单由3月2日的1124手持续增加到3月8日的1490手。IC净空单量出现先增大后缩小的趋势，周三净空单量由周一的675手逐步缩窄至374手。IF净多单量整体相对平稳。因此，从净持仓数据来看，也可以明显看到近期以蓝筹为主的期指品种持续增仓的特点。(完)
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路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透上海6月17日 - 中国证监会周五晚间公告称，当日核准新一批六家企业的首次公开发行（IPO）申请，募资总额将不超过34亿元人民币。
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