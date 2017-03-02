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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:43 BJT

中信期货：中国期指总持仓稳步回升，多方略微占优

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

本周大盘先抑后扬，略显企稳形态。周三大盘早盘一路走高，只是午后没能守住涨势出现回落，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为0.16%、0.05%和0.26%，对应期指当月合约涨幅分别为0.17%、0.08%和0.34%。期指涨幅略微高于现货指数涨幅，基差分别为贴水23.2点、7.9点和69.8点。近一周来，期指贴水几乎呈现横盘整理状态，市场较为纠结。

　　期指总持仓稳步回升，但是缺乏增量资金，这对上攻略微不利。不过，从净持仓和部分主力资金的表现看，短线还是多方略微占优，预计期指呈现振荡偏多的概率大。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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