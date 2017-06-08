中信期货：中国期指贴水收敛，市场情绪改善

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月8日的《期货日报》：
在监管政策偏暖及流动性改善等利多因素助力下，周三大盘呈现难得的普涨格局。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为1.17%、0.73%和1.94%，对应期指当月合约涨幅分别为1.39%、0.83%和2.49%。当月合约贴水分别为0.9点、6.0点和3点，三大期指当月合约接近平水，市场情绪明显得到提升。IC贴水直接从周二的34.3点收敛到周三的3点，说明IC修复力度最大。
综合分析，期指贴水收敛表现市场情绪转暖，但是总持仓、净持仓和主力席位都没有太好配合。投资者对于周三期指的强力上涨较为谨慎，大盘强势上行概率偏小，后期仍需观察多头进场的热情。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为