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亚洲 | 2017年 6月 8日 星期四 08:09 BJT

中信期货：中国期指贴水收敛，市场情绪改善

以下内容节选自6月8日的《期货日报》：

在监管政策偏暖及流动性改善等利多因素助力下，周三大盘呈现难得的普涨格局。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为1.17%、0.73%和1.94%，对应期指当月合约涨幅分别为1.39%、0.83%和2.49%。当月合约贴水分别为0.9点、6.0点和3点，三大期指当月合约接近平水，市场情绪明显得到提升。IC贴水直接从周二的34.3点收敛到周三的3点，说明IC修复力度最大。

综合分析，期指贴水收敛表现市场情绪转暖，但是总持仓、净持仓和主力席位都没有太好配合。投资者对于周三期指的强力上涨较为谨慎，大盘强势上行概率偏小，后期仍需观察多头进场的热情。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
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