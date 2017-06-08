中信期货：中国期指贴水收敛，市场情绪改善

在监管政策偏暖及流动性改善等利多因素助力下，周三大盘呈现难得的普涨格局。截至收盘，沪深300、上证50和中证500指数涨幅分别为1.17%、0.73%和1.94%，对应期指当月合约涨幅分别为1.39%、0.83%和2.49%。当月合约贴水分别为0.9点、6.0点和3点，三大期指当月合约接近平水，市场情绪明显得到提升。IC贴水直接从周二的34.3点收敛到周三的3点，说明IC修复力度最大。