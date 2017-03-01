中信期货：储备棉投放初期，郑棉价格或先扬后抑

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
以下内容节选自3月1日的《期货日报》：
2016年11月24日，发改委和财政部联合发布公告：2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。若一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨，储备棉竞价销售成交率一周有三日以上超过70%，将适当加大日挂牌数量、延长轮出销售期限。
从棉花供需情况分析，预测2月底之前国内棉花市场供大于求，如果储备棉按计划轮出，或将施压棉花价格。从下游企业的采购意向来看，储备棉轮出初期竞拍价格或走高，主要缘于纺织企业多等待储备棉投放。如果在此期间纺织企业没有继续补库，则有可能出现投放初期棉花价格走高的情况，但后期依然面临较大的下行压力。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
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