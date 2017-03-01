中信期货：储备棉投放初期，郑棉价格或先扬后抑

2016年11月24日，发改委和财政部联合发布公告：2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。若一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨，储备棉竞价销售成交率一周有三日以上超过70%，将适当加大日挂牌数量、延长轮出销售期限。

从棉花供需情况分析，预测2月底之前国内棉花市场供大于求，如果储备棉按计划轮出，或将施压棉花价格。从下游企业的采购意向来看，储备棉轮出初期竞拍价格或走高，主要缘于纺织企业多等待储备棉投放。如果在此期间纺织企业没有继续补库，则有可能出现投放初期棉花价格走高的情况，但后期依然面临较大的下行压力。(完)