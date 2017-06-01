中信期货：资金继续流入上证50期指，近期走势方向未明

周三大盘在分化中略微收涨，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.36%、0.32%和-0.22%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.04%、0.35%和-0.72%。期指三品种当月合约贴水分别为10.9点、6.1点和51.5点。相比节前的基差情况，端午节后第一个交易日IH略微收敛贴水，IF和IC贴水明显扩大，说明当前上证50仍然是大盘主要支撑。