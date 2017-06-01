版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 1日 星期四 08:02 BJT

中信期货：资金继续流入上证50期指，近期走势方向未明

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

周三大盘在分化中略微收涨，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.36%、0.32%和-0.22%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.04%、0.35%和-0.72%。期指三品种当月合约贴水分别为10.9点、6.1点和51.5点。相比节前的基差情况，端午节后第一个交易日IH略微收敛贴水，IF和IC贴水明显扩大，说明当前上证50仍然是大盘主要支撑。

综合分析，期指总持仓显示资金回流主板明显，IH仍受到资金青睐。从净持仓看，IF和IH多方占优。整体来看，期指近期振荡加大，方向仍未明朗。(完)

详情请点选链接：here

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐