中信期货：资金继续流入上证50期指，近期走势方向未明

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
周三大盘在分化中略微收涨，收盘沪深300、上证50和中证500指数涨跌幅分别为0.36%、0.32%和-0.22%，对应期指当月合约涨跌幅分别为0.04%、0.35%和-0.72%。期指三品种当月合约贴水分别为10.9点、6.1点和51.5点。相比节前的基差情况，端午节后第一个交易日IH略微收敛贴水，IF和IC贴水明显扩大，说明当前上证50仍然是大盘主要支撑。
综合分析，期指总持仓显示资金回流主板明显，IH仍受到资金青睐。从净持仓看，IF和IH多方占优。整体来看，期指近期振荡加大，方向仍未明朗。(完)
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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场 (整理 路透中文部)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为