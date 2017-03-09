中原期货：上海螺纹钢期货增仓下行，大连铁矿石合约连破支撑

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
以下内容节选自3月9日的《期货日报》：
螺纹钢价格经过高位振荡后，于本周一跌破上升趋势线，呈现高低点依次降低的调整状态。周三价格跌破波段分水岭20天均线，增仓下行显示空方阻击较为积极。MACD指标快慢线死叉向下，柱状线在0轴下增长，预示短期价格延续调整的概率极大。从历史成交看，3350元/吨支撑较强。操作上，建议在价格跌破3450元/吨后适量参与空单，止损以期价收盘站稳3500元/吨为宜，下方支撑3350元/吨。
铁矿石1705合约本周一先后跌破20日、34日均线和中期上升趋势线三重支撑。形态上，椭圆形中的K线组合呈现典型的小型头肩顶，周一价格跌破颈线，随后反抽确认，后市延续调整的概率较大。从近日高低点运行来看，期价处在下跌通道中。综合分析，调整格局仍将延续。操作上，以675元/吨做防守反弹适量沽空。(完)
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路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
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