中原期货：上海螺纹钢期货增仓下行，大连铁矿石合约连破支撑

以下内容节选自3月9日的《期货日报》：

螺纹钢价格经过高位振荡后，于本周一跌破上升趋势线，呈现高低点依次降低的调整状态。周三价格跌破波段分水岭20天均线，增仓下行显示空方阻击较为积极。MACD指标快慢线死叉向下，柱状线在0轴下增长，预示短期价格延续调整的概率极大。从历史成交看，3350元/吨支撑较强。操作上，建议在价格跌破3450元/吨后适量参与空单，止损以期价收盘站稳3500元/吨为宜，下方支撑3350元/吨。

铁矿石1705合约本周一先后跌破20日、34日均线和中期上升趋势线三重支撑。形态上，椭圆形中的K线组合呈现典型的小型头肩顶，周一价格跌破颈线，随后反抽确认，后市延续调整的概率较大。从近日高低点运行来看，期价处在下跌通道中。综合分析，调整格局仍将延续。操作上，以675元/吨做防守反弹适量沽空。(完)

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