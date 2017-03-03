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市场报道 | 2017年 3月 3日 星期五 08:58 BJT

中原期货：大连棕榈油后市延续调整概率大，郑棉维持区间波动

以下内容节选自3月3日的《期货日报》：

棕榈1705合约自去年12月下旬见顶以来，振荡走弱，期价于2月17日跌破长达33个交易日的振荡区间下沿，呈现破位下行格局。技术指标上，120日长期均线对期价形成反压。成交持仓持续减少预示交投清淡，强势反弹概率较小。月线图上，2月中阴线跌破1月的十字线，后市延续调整概率大。操作上，依托半年线防守，轻仓参与空单，下方支撑5600点附近。

　　郑棉1705合约在1月23日放量突破前期调整的下降压力线后，期价未能形成有效的上攻之势，基本维持下有支撑15400点，上有压力位16200点的区间之中。均线系统虽对期价有支撑，但方向上基本是横盘运行，预示短期仍未趋势行情。虽然美棉走势强劲，郑棉却成交相对清淡，或许市场在等待外因刺激。操作上，等待回调在15600点附近参与多单，止损位15400点，目标16000点。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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