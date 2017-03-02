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市场报道 | 2017年 3月 2日 星期四 08:51 BJT

中原期货：旺季渐临，郑州菜粕期货酝酿上涨行情

以下内容节选自3月2日的《期货日报》：

当前，国内油厂开机率保持在较高水平，蛋白原料供应充足，而下游消费表现低迷。进入3月之后，国内油厂有较多停机计划，蛋白原料供应预期有所下降，同时南美大豆丰产和美豆种植面积增加的利空逐渐消化，加上水产养殖即将迎来消费旺季，菜粕在低位徘徊之后将酝酿上涨行情。

　　菜粕前期在压榨量较大、美豆播种面积预计大幅增加、季节性消费淡季等多重利空因素影响下低位徘徊，进入3月，随着国内油厂停机增加，下游消费逐渐好转及水产养殖逐渐进入消费旺季，菜粕有望酝酿上涨行情。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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