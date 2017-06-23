版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 08:54 BJT

中原期货：沪铜蓄势待发，沪金触底反弹

以下内容节选自6月23日的《期货日报》：

沪铜1708合约由于缺乏持续的资金关注，期价始终未能摆脱44600—46600点区间运行的格局。美精铜近期虽有增量资金介入，走势强于沪铜，但均线系统呈现横向运行，对期价上行支撑力不强。操作上，期价未突破前不宜进行隔夜单布局。

沪金1712合约本周四几乎以光头阳线报收，短期触底反弹的概率较大。均线系统、MACD指标仍处于偏空状态，不宜做追市行情。操作上，等待美黄金回调接近1253点附近时，在沪金1712合约上建立多头头寸，跌破1248点止损为宜。(完)

详情请点选链接：here

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐