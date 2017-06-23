中原期货：沪铜蓄势待发，沪金触底反弹

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
以下内容节选自6月23日的《期货日报》：
沪铜1708合约由于缺乏持续的资金关注，期价始终未能摆脱44600—46600点区间运行的格局。美精铜近期虽有增量资金介入，走势强于沪铜，但均线系统呈现横向运行，对期价上行支撑力不强。操作上，期价未突破前不宜进行隔夜单布局。
沪金1712合约本周四几乎以光头阳线报收，短期触底反弹的概率较大。均线系统、MACD指标仍处于偏空状态，不宜做追市行情。操作上，等待美黄金回调接近1253点附近时，在沪金1712合约上建立多头头寸，跌破1248点止损为宜。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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