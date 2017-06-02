中国个股：万科5月销售额358.9亿元人民币，新增9个项目和3个物流地产

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月2日 - 中国大型房地产企业--万科周五晚刊登公告称，公司5月份实现销售面积242.0万平方米，销售金额358.9亿元人民币。1~5月份公司累计实现销售面积1,520.1万平方米，销售金额2,280.5亿元。
万科还披露，新增的9个项目所在地包括广州、东莞、南昌、北京、重庆和贵阳；新增的3个物流地产项目所在地包括嘉兴、西安和中山。
万科此前公布季报，一季度公司实现净利6.95亿元人民币，同比下降16.54%，主要是财务费用等增加；不过公司预计，今年全年净利仍将保持增长。一季度公司房地产销售金额达1,502.7亿元，同比增长99.7%；实现营业收入185.9亿元，同比增长27.2%。
万科A周五收报20.95元，过去一个月累计上涨8.15%。（完）
浏览公告全文，点选 here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为