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亚洲 | 2017年 6月 22日 星期四 19:32 BJT

中国个股：万达电影称其财务状况良好，股票将于明日复牌

路透北京6月22日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周四晚间发布公告称，其目前财务状况良好，日常运营一切正常，股票将于周五复牌。

万达电影今日早盘一度逼近跌停；据深交所午间公告，该股下午临时停牌，因公共传媒出现关于万达电影的信息，可能对公司股票交易价格产生较大影响，经公司申请自下午起停牌，待公司披露澄清公告后复牌。

万达集团周四午间发出声明表示，今日网上有人恶意炒作中国建设银行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解，建行等银行从未下发此类通知，网上炒作属于谣言。（完）

(发稿 马蓉；审校 杨淑祯)
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