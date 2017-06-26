中国个股：万达电影称控股股东已通过二级市场增持逾1亿元公司股票

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透北京6月26日 - 中国万达集团旗下上市公司--万达电影股份有限公司周一公告称，截止6月26日，控股股东北京万达投资有限公司通过深交所交易系统增持公司股份共计2,000,574股，占公司总股本的0.17%，增持金额为1.07亿元人民币。
公告指出，万达投资增持公司股票是基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，以及积极维护广大中小投资者利益所作出的决策，并将通过深交所交易系统在二级市场买入公司股票。
“本次增持后，万达投资共持有公司股份682,000,574股，占公司总股本的58.08%。”公告称。
公告并称，万达投资自本次增持之日起至2017年9月23日前，将继续以法律法规允许的方式增持公司股份，含本次增持股份的金额在内，累计增持金额不超过10亿元。万达投资承诺，增持期间及增持完成后12个月内不减持所增持的股份。
万达电影上周四早盘一度逼近跌停，因公共传媒出现关于万达电影的信息。随后万达集团发声明表示，网上有人恶意炒作中国建设银行等银行下发通知抛售万达债券一事，经了解属谣言。万达电影周五早间公告称，控股股东万达投资计划自当日起三个月内增持公司股份，累计增持金额不超过10亿元。
万达电影今日报收54.18元，上涨0.71%。（完）
浏览公告全文，点选深交所网站 here (发稿 张晓翀；审校 林高丽)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。