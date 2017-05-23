中国个股：中华企业拟174亿元收购中星集团100%股权，以避免潜在同业竞争

路透北京5月23日 - 中国地产公司--中华企业周一稍晚公告称，拟向公司控股股东上海地产集团发行股份及支付现金购买其持有的中星集团100%股权，收购标的交易价格为174.7亿元人民币；此次购买资产的股票发行价格为5.23元/股。

该公司在上海证券交易所的公告显示，该公司同时拟向华润商业、平安不动产非公开发行股份募集配套资金不超过42亿元，扣除相关费用后，所募资金拟用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建商业办公项目。

公告表示，此交易旨在避免地产集团其他下属公司未来与上市公司的潜在同业竞争，推进地产集团市场化房地产开发业务资产证券化，实现国有资产的优化整合，同时提高上市公司资产质量，改善上市公司财务状况和持续经营能力。

“本次交易不会改变上市公司的主营业务，交易完成后上市公司仍将专注于房地产事业...本次交易将增强公司实力，进一步改善公司经营水平，提高公司的竞争力。”该公司称。

本次权益变动后，地产集团将所持有的中华企业A股普通股股占上市公司本次发行后总股本的67.06%，仍为上市公司的控股股东。

中华企业周一收报6.48元，过去一个月累计下跌6.90%。（完）

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