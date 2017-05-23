中国个股：中华企业拟174亿元收购中星集团100%股权，以避免潜在同业竞争

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月23日 - 中国地产公司--中华企业周一稍晚公告称，拟向公司控股股东上海地产集团发行股份及支付现金购买其持有的中星集团100%股权，收购标的交易价格为174.7亿元人民币；此次购买资产的股票发行价格为5.23元/股。
该公司在上海证券交易所的公告显示，该公司同时拟向华润商业、平安不动产非公开发行股份募集配套资金不超过42亿元，扣除相关费用后，所募资金拟用于支付本次重大资产重组的现金对价及地产集团拟注入资产的在建商业办公项目。
公告表示，此交易旨在避免地产集团其他下属公司未来与上市公司的潜在同业竞争，推进地产集团市场化房地产开发业务资产证券化，实现国有资产的优化整合，同时提高上市公司资产质量，改善上市公司财务状况和持续经营能力。
“本次交易不会改变上市公司的主营业务，交易完成后上市公司仍将专注于房地产事业...本次交易将增强公司实力，进一步改善公司经营水平，提高公司的竞争力。”该公司称。
本次权益变动后，地产集团将所持有的中华企业A股普通股股占上市公司本次发行后总股本的67.06%，仍为上市公司的控股股东。
中华企业周一收报6.48元，过去一个月累计下跌6.90%。（完）
浏览公告全文请点击上交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为