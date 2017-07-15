中国个股：中国联通称集团混改方案获发改委批准，股票将继续停牌

路透上海7月15日 - 中国三大通信运营商之一的中国联合网络通信股份有限公司周六公告，控股股东联通集团上报的混合所有制改革试点方案，近日获得国家发改委批复。但因涉及事项较多，细节认可需要时间长，公司股票将自下周一(17日)起继续停牌一个月。

公告表示，因涉及混合所有制改革相关的重大事项，本次非公开发行具体实施方案，包括投资者名单、定价、投资金额、所占股比等，仍需按照要求上报相关部委认可后方可实施。

另据上海证券报同日报导，按发改委要求，混合所有制改革试点要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐，争取在今年5、6月全部上报改革方案，四季度进入实施阶段。分析人士认为，联通获批预示着混改试点密集落地的窗口已经开启。

6月下旬路透引述消息人士称，在中国联通共计筹资700亿元人民币(约合103亿美元)的计划中，阿里巴巴及腾讯都将参与成为新股东。

因控股股东联通集团拟以A股上市公司为平台，筹划并推进开展与混合所有制改革相关的重大事项，通过非公开发行股份等方式引入战略投资者，中国联通股票于4月5日起停牌，停牌前收报7.47元。(完)

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