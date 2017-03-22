中国个股：卧龙地产以53.3亿元估值收购一游戏公司，配套融资14.7亿

路透上海3月22日 - 中国卧龙地产集团股份有限公司周二晚公告称，拟以定向增发股份和支付现金的方式收购游戏公司天津卡乐互动科技公司100%股权，标的资产估值为53.3亿元人民币，同时配套融资至多14.7亿元。
公告指出，卧龙地产将向天津卡乐的股东支付13.91亿元现金，其余39.39亿元对价以增发股份方式支付，每股增发价格为7.53元。同时卧龙地产向其间接第一大股东卧龙控股定向增发股份，发行价格不低于发行期首日前20个交易日均价的90%，募集资金全部用于支付本次收购的现金对价。
天津卡乐为控股型公司，旗下乐道互动经营多款精品手游，孙公司SNK为日本老牌大型街机和家用主机游戏开发商。天津卡乐去年实现净利3.1亿元，今年1月实现净利5,310万元。
卧龙地产与天津卡乐的两大股东方西藏道临和立德投资签署盈利补偿协议，这两家股东承诺天津卡乐2017-2019年三年的净利分别为3.95亿元、4.84亿元、5.81亿元。若三年期满后，天津卡乐的实际净利超出承诺数（共计14.6亿元），卧龙地产将对卡乐管理层实施奖励，奖励额为超出承诺值部分的两成，但奖励总额不超过本次交易价格的两成。
公告称，通过本次交易，卧龙地产将掌握IP资源并涉足网络游戏行业，迈出布局互联网文娱产业的重要一步。本次交易完成后，卧龙地产将构建双主业的发展模式，在原有实业的基础上，构建互联网文化娱乐板块，使收入及利润在规模和来源结构上大幅增长和优化，保持长期成长能力的同时提升抗风险能力。
卧龙地产自去年12月下旬开始停牌，筹划重大事项，停牌前收报11.48元。因上证所需对本次重组材料进行事后审核，公司股票将继续停牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 乔艳红)