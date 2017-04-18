中国个股：同方股份拟18亿港元收购中国医疗近三成股份，成其第一大股东

路透上海4月18日 - 中国同方股份有限公司周二公告，拟以18亿港元收购中国医疗网络 27.62%的股权。交易完成后，公司将成为后者第一大股东。
公告称，本次收购将按每股0.45港元的价格，协议收购标的公司第一大股东Vigor Online Offshore Limited持有的40亿股股票。收购作价以标的公司二级市场价格为基础，并考虑到因本次并购获得其第一大股东的地位，给予一定溢价后确定。
本次收购前，Vigor Online Offshore Limited持有中国医疗网络股份比例为45.53%。通过并购，同方股份可借助中国医疗网络现有的医疗、养老项目，结合现有信息技术、
装备制造等产业基础，快速介入到医疗健康产业领域。
中国医疗网络主要从事投资、管理及运营医疗及医院业务等，目前正转型为面向中国和亚太地区的医疗和养老整合服务网络平台供应商，并拥有南京同仁医院、上海天地健康城等多家医疗、养老营运机构。
同方股份同日公布的2016年年报显示，受出售紫光国芯和龙江环保集团控制性权益带动，去年公司实现净利润43亿元，同比增长41%。同方股份旗下还有同方泰德、同方友友，以及同方健康等上市或挂牌企业。
同方股份周一收报15.11元人民币，近三个月累计上涨11.51%；中国医疗网络上周四(13日)收报0.39港元，近三个月小跌1.27%。(完)
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(发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)