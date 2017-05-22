中国个股：国海证券大股东将增持公司股份计划的比例提升一倍至4%

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月22日 - 中国券商国海证券上周五稍晚公告称，当日接到第一大股东广西投资集团通知，拟将增持计划从2%的上限提升至4%，实施期限为自2017年5月19日起的12个月内，且不设定价格区间。
该公司在深圳证券交易所网站刊登的公告并称，广西投资集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划，并承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内不减持本次增持的股份。
广西投资集团此前曾计划自2017年1月20日起的6个月内，在二级市场增持国海证券股份，数量不超过公司总股本的2%。截至目前，该计划增持比例已达到公司总股本的1.20%。
而亦在当天，中国证监会公布了对国海证券伪造印章事件的处罚措施，拟对其采取暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户一年及暂不受理债券承销业务有关文件一年的行政监管措施，责令公司在一年内限期改正，并增加内部合规检查次数，并对有关当事人和中介机构进行了处罚。
国海证券股价上周五收报5.39元，过去一个月累计下跌12.1%。（完）
浏览公告全文，请点击深交所网站：here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为