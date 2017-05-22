中国个股：国海证券大股东将增持公司股份计划的比例提升一倍至4%

路透北京5月22日 - 中国券商国海证券上周五稍晚公告称，当日接到第一大股东广西投资集团通知，拟将增持计划从2%的上限提升至4%，实施期限为自2017年5月19日起的12个月内，且不设定价格区间。

该公司在深圳证券交易所网站刊登的公告并称，广西投资集团将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况，逐步实施增持计划，并承诺在本次增持期间及法律法规规定的期限内不减持本次增持的股份。

广西投资集团此前曾计划自2017年1月20日起的6个月内，在二级市场增持国海证券股份，数量不超过公司总股本的2%。截至目前，该计划增持比例已达到公司总股本的1.20%。

而亦在当天，中国证监会公布了对国海证券伪造印章事件的处罚措施，拟对其采取暂停资产管理产品备案一年、暂停新开证券账户一年及暂不受理债券承销业务有关文件一年的行政监管措施，责令公司在一年内限期改正，并增加内部合规检查次数，并对有关当事人和中介机构进行了处罚。

国海证券股价上周五收报5.39元，过去一个月累计下跌12.1%。（完）

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