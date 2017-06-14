中国个股：大连港等称辽宁将与招商局合作建立辽宁港口统一经营平台

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京6月14日 - 中国大连港、营口港、锦州港周二晚公告称，控股股东均收到通知，辽宁省政府与招商局集团将合作建立辽宁港口统一经营平台，争取在今年底前完成辽宁港口集团的设立和混合所有制改革，并在2018年底前完成对省内其他港口经营主体的整合。
上述三大辽宁省港口上市公司的公告均显示，辽宁省政府6月10日与招商局集团签署《港口合作框架协议》，将以大连港集团有限公司和营口港集团有限公司为基础，以市场化方式设立辽宁港口集团，实现辽宁沿海港口经营主体一体化。
公告并称，招商局集团在投资控股辽宁港口集团的前提下，将主导辽宁港口集团的经营管理；招商局集团将充分利用其在业务重组、资本运作等方面的资源和优势，推进辽宁港口集团所辖港口的业务重组和架构优化调整。
不过公告亦指出，上述合作具体方案尚未得知。该事项可能涉及公司控股股东纳入辽宁港口集团范围，以及上市公司被整合进入辽宁沿海港口经营主体一体化范围。
上述三大港口公司均在周二停牌一天，今天复牌。大连港停牌前收报2.91元人民币，过去一个月累计下跌2.02%；营口港停牌前报3.39元，过去一个月累计下跌2.31%；锦州港A股停牌前报4.19元，过去一个月累计下跌2.33%。（完）
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为