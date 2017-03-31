中国个股：木林森拟以定增及现金收购明芯光电，获欧司朗剥离资产

路透上海3月31日 - 中国木林森股份有限公司周四晚公告称，拟以定增及现金方式，以不超过40亿元人民币价格收购和谐明芯（义乌）光电科技有限公司，后者主要资产为全球第二大照明产品及方案提供商欧司朗剥离的照明资产。
公告显示，木林森向和谐明芯及卓睿投资购买明芯光电100%股权，其中以发行股份方式支付明芯光电交易对价的68.65%（至多27.46亿元），每股发行价为28.53元；同时向不超过10名投资者定向增发，募集配套资金不超过12.5亿元，用于义乌LED照明应用产品项目和支付本次重组相关费用。
由于木林森持有和谐明芯31.242%份额，为避免循环持股，本次交易中的现金对价（至多12.54亿元）主要用于木林森退伙。
和谐明芯主要是为了收购欧司朗公司旗下LEDVANCE公司100%股权而组建。今年3月3日，欧司朗公司将LEDVANCE公司以初始作价4.857亿欧元出售给和谐明芯在卢森堡的子公司，境外交割正式完成。明芯光电再透过卢森堡子公司间接持有LEDVANCE。
LEDVANCE目前主要营业收入来自于传统照明业务和LED（发光二极管）照明业务。LEDVANCE未来计划在LED业务方面采取薄利多销的战略，通过扩大产品出货量来提升市场份额，并结合ODM（原始设计制造）、协议生产等多种形式来降低成本，最终实现规模效应。
木林森作为全球前十大LED器件制造商，虽然公司拥有较强的研发、规模及成本等优势，但由于品牌建设相对较晚，因此在国际市场上的品牌知名度及影响力与知名品牌相比还具有一定差距，因此国际化战略是公司目前发展的重要业务战略之一。
此次收购欧司朗（OSRAM ）照明业务将成为木林森迈向国际市场的重要一步，借助 LEDVANCE的渠道、品牌、技术等优势，木林森可以快速提高海外市场占有率，提升品牌形象。
木林森自去年7月中开始停牌，筹划重大收购，停牌前收报36.49元。因深交所需对收购计划进行事后审核，公司暂不复牌。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)