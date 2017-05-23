中国个股：江淮汽车称国家发改委批复其与大众合资生产电动车的计划

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海5月23日 - 中国大型车企--安徽江淮汽车集团股份有限公司周一晚刊登公告称，当天公司已收到国家发改委的批复，批准公司与德国大众汽车旗下大众汽车（中国）投资公司合资生产纯电动乘用车的计划。
公告显示，该项目将利用江淮汽车现有建设用地，新建冲压车间、焊装车间、涂装车间、总装车间、电池包车间、研发中心、公用动力及办公设施等，新增相关生产工艺 设备，全部建成后形成年产10万辆纯电动乘用车生产能力，总投资50.61亿元人民币。
项目资本金为20亿元，占总投资的39.52%。江淮汽车和大众中国分别以现金方式出资10亿元。总投资与项目资本金的差额30.61亿元，通过自筹方式解决，合资期限为25年。
国家发改委批复要求：合资双方要按照合资合同约定，充分利用双方资源，不断提升研发能力，设立全新自有品牌和商标，创新技术合作和商业模式，拓展国内和国际市场。
江淮汽车去年9月与大众汽车达成合作意向，双方就合资生产电动车计划进行可行性评估，此次获国家发改委批复，意味着双方合资计划又迈出关键一步。
江淮汽车周一收报9.86元，过去一个月累计下跌12.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为