中国个股：沙钢股份拟斥资258亿元人民币收购数据中心资产，并配套融资

路透上海6月15日 - 中国民营钢铁企业--沙钢股份周四公告称，拟向母公司沙钢集团等发行股份及支付少量现金，以258.084亿元人民币对价收购苏州卿峰和德利迅达两家公司，从而进军数据中心业务；同时公司拟实现配套融资。

公告显示，本次收购中，苏州卿峰和德利迅达的估值分别为229亿元和29.084亿元。公司拟向沙钢集团、上海领毅投资中心等苏州卿峰15名股东、创新云科等34名德利讯达股东发行股份，每股发行价格为12.19元，共发行21.13亿股；同时拟向苏州卿峰股东上海蓝新资产管理中心支付现金对价5,263.40万元。

另外，公司还将以询价方式向不超过10名特定投资者发行股份配套融资，募集资金不超过2亿元，用于支付上述收购中的现金对价及交易相关费用。

苏州卿峰为持股型公司，本部未经营业务，目前已通过境外全资持股平台公司Elegant Jubilee Limited（EJ）收购了英国Global Switch Holdings Limited（GS）公司49%股权，EJ并拥有GS的购买期权，有权在明年底前再购买GS公司2%股权，行权价格为2英镑。

去年12月，EJ公司以23.42亿英镑向Aldersgate公司收购GS公司49%股权及购买期权。截止去年底，GS公司股东权益为30.42亿英镑，去年实现净利4.03亿英镑。

GS总部位于伦敦，是欧洲和亚太领先的数据中心业主、运营商和开发商，GS现有数据中心分布在伦敦、巴黎、阿姆斯特丹、马德里、法兰克福、新加坡、悉尼等七个国家核心城市，可租赁总面积超过30万平方米、总电力容量275兆瓦。2017年-2020年，GS在伦敦、阿姆斯特丹、香港、新加坡、等城市中心区域建设或者规划建设新的数据中心，预计新增总面积达到18万平方米、新增电力容量268兆瓦。

沙钢股份称，通过本次交易，公司将正式进入数据中心行业，主营业务将由特钢业务转为特钢和数据中心双主业协同发展。在数据中心业务方面，公司将在交易完成后加快实施在数据中心行业的布局，以此作为契机促进公司业务转型发展，形成新的利润增长点。