中国个股：海南航空拟289亿元引进19架飞机，其中可转债募资150亿元

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透北京5月22日 - 中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司上周五稍晚公告称，拟公开发行A股可转换公司债券，募资不超过150亿元人民币，扣除发行费用后所得资金将全部用于引进19架飞机。
该公司发布的公告并称，该飞机引进项目的总投资额为289亿元，除可转债募资部分，公司将自筹资金解决不足部分。
海航还表示，航空市场需求未来有望延续近年来较快的增长态势，鉴于国内民航市场及宏观经济环境的持续向好，公司拟使用本次募集资金购买飞机，机队规模的增加将直接提升公司运力，为公司拓展航线网络、提高市场占有率做好战略准备。
“经初步测算，引进19架飞机投入运营后，每年将为公司合计增加营业收入约为51.44亿元。”海航称。
海航同时指出，基本每股收益和稀释每股收益在本次可转债发行完成后可能出现下降，未来，募集资金的充分运用和主营业务的进一步发展，将有助于公司每股收益的提升；同时，本次可转债转股完成后，公司资产负债率将下降，有利于增强公司财务结构的稳定性和抗风险能力。
海南航空股价上周五收报3.17元，过去一个月累计下跌6.8%。（完）
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here (发稿 侯向明； 审校 曾祥进)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为