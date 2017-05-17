中国个股：盛运环保布局一带一路业务，签菲律宾13.8亿美元工程大单

路透上海5月17日 - 中国环保企业--盛运环保 周二晚间公告称，公司与菲律宾VISAYAS（维萨雅）省市政府签署生态环境和基础设施及安居工程建设项目的合作框架协议，此次投融资项目资金约13.8亿美元（约95亿元人民币）。

根据公告，盛运环保将通过国家相关政策性金融机构融资或相关央企投资渠道，对菲律宾政府改善生态环境建设、基础设施建设、安居工程建设等民生重点工程。

同时，VISAYAS地区政府将与盛运环保共同设立合资公司，负责上述项目的建设和运营。当地政府将指定相关机构或自然人公司持有合资公司30%的股权，盛运环保持有合资公司股权70%，双方将在6大项目上开展合作。

具体来看，盛运环保将在VISAYAS地区政府辖区内新建六大项目，其中包括：两座垃圾处理规模各为1,000吨/日的城市垃圾再生能源发电厂（投资金额约合计5.5亿美元）；一座处理规模为500吨/日生物质再生能源发电厂（投资金额约1亿美元）。

还包括城市自来水厂（投资金额约1.1亿美元）；城市污水处理厂（投资金额约2.2亿美元）、现有四个垃圾填埋场的治理改造及其污染土壤修复工程（投资金额1亿美元），以及相关配套工程的道路、桥梁、园林绿化、安居工程等公共配套设施（投资约3亿美元）。

盛运环保称，本公告所述合作协议的签署，是公司响应国家“一带一路”政策，积极走出国门，实现跨越式发展的重大尝试；目前暂时无法预计菲律宾大单对公司今年经营业绩造成的影响，未来随着本次合作协议中各个项目的顺利实施，将对公司经营业绩及增加新的盈利增长点产生积极的影响。

盛运环保是国内专业从事城市固废治理、水务治理、大气治理的生态环境治理专业厂家。公司去年实现营业收入15.7亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.19亿元。(完)

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