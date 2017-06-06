中国个股：盛运环保获菲律宾约20亿美元安居房工程项目

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月6日 - 在获菲律宾13.8亿美元基建项目后，中国盛运环保周一晚公告称，近日公司董事长开晓胜与菲律宾总统杜特尔特会面，杜特尔特总统同意将菲律宾军队和警察家属以及低收入民众建设安居房工程工程项目交由盛运环保实施，总投资约20亿美元。
公告指出，公司将依照与当地政府签订的合作框架协议，加快推进与当地政府签订特许经营相关正式合作协议以及项目选址、土地、立项、环评等事项问题。菲方表态将协同盛运环保进一步对接沟通、签订落实生态环境工程以及安居工程项目的前期准备工作。菲方要求盛运环保在7月底至8月份初举行开工奠基仪式。
5月中旬盛运环保与菲律宾VISAYAS省政府签署合作框架协议，盛运环保通过国家相关政策性金融机构融资或相关央企投资渠道，对菲律宾基础设施建设、安居工程建设等民生重点工程进行工程建设和运营管理等，涉及项目包括垃圾电厂、生物质再生能源电厂、自来水厂、污水处理厂及土壤修复工程等项目，共计投资额约13.8亿美元。
盛运环保周一收报9.73元。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为