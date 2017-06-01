中国个股：银亿股份拟80亿并购东方亿圣，将间接持有变速器制造商邦奇集团

路透上海6月1日 - 中国上市房企--银亿股份周三晚间披露资产重组草案，公司拟以8.67元人民币/股向宁波圣洲发行9.2亿股，收购其持有的东方亿圣100%股权，作价79.81亿元，同时拟配套募资不超4亿元。交易完成后，公司将通过东方亿圣间接持有邦奇集团相关资产。

草案显示，比利时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，专注于研发、生产和销售汽车变速器，其产品主要为无级变速器，且正致力于研发双离合变速器、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统，产品广泛应用于中国、东南亚等新兴市场，特别是在中国汽车市场。

邦奇集团2016年实现营业收入36.65亿元，同比增长61.63%；净利润4.16亿元，同比增长85.34%。根据草案，东方亿圣2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于7.52亿元、9.17亿元、11.18亿元。如未达承诺，宁波圣洲将进行股份补偿。

公告并称，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟向熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4亿元，用于标的资产项目建设，即宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目。

银亿股份表示，通过本次重组，上市公司将布局汽车动力总成核心零部件变速器的生产、销售业务领域，并继续进行行业和产业链整合、加快全球化的业务拓展，继续进军高端制造行业。

公司股票已于今年2月7日起停牌，停牌前收报10.14元/股。（完）

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