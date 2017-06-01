中国个股：银亿股份拟80亿并购东方亿圣，将间接持有变速器制造商邦奇集团

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月1日 - 中国上市房企--银亿股份周三晚间披露资产重组草案，公司拟以8.67元人民币/股向宁波圣洲发行9.2亿股，收购其持有的东方亿圣100%股权，作价79.81亿元，同时拟配套募资不超4亿元。交易完成后，公司将通过东方亿圣间接持有邦奇集团相关资产。
草案显示，比利时邦奇集团是全球知名的汽车自动变速器独立制造商，专注于研发、生产和销售汽车变速器，其产品主要为无级变速器，且正致力于研发双离合变速器、混合动力总成系统和纯电动动力总成系统，产品广泛应用于中国、东南亚等新兴市场，特别是在中国汽车市场。
邦奇集团2016年实现营业收入36.65亿元，同比增长61.63%；净利润4.16亿元，同比增长85.34%。根据草案，东方亿圣2017年度、2018年度、2019年度实现的净利润分别不低于7.52亿元、9.17亿元、11.18亿元。如未达承诺，宁波圣洲将进行股份补偿。
公告并称，为提高本次重组绩效，增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，上市公司拟向熊基凯、宁波维泰、宁波久特和宁波乾亨发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过4亿元，用于标的资产项目建设，即宁波邦奇年产120万台变速箱总装项目。
银亿股份表示，通过本次重组，上市公司将布局汽车动力总成核心零部件变速器的生产、销售业务领域，并继续进行行业和产业链整合、加快全球化的业务拓展，继续进军高端制造行业。
公司股票已于今年2月7日起停牌，停牌前收报10.14元/股。（完）
欲览公告详情，请点选：here (发稿 李铮；审校 林高丽)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为