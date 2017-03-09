中国个股：长信科技拟收购比克动力75%股权，交易价暂定为67.5亿元

路透上海3月9日 - 中国芜湖长信科技股份有限公司周四公告称，拟以发行股份及支付现金的方式购买比克动力75%股权，交易价格暂定为67.5亿元人民币；长信科技此前已持有比克动力9%股权，交易完成后，长信科技将持有比克动力84%股权。

公告并称，公司拟向不超过5名特定投资者募集不超过17.56亿元配套资金，且募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

在本次交易中，长信科技拟以发行股份及支付现金的方式，购买比克电池、西藏浩泽及公司共同控制人陈奇、高前文等持有的比克动力75%股权。本次重大资产重组完成后，比克动力将成为长信科技的控股子公司。

以2016年12月31日为评估基准日，比克动力的预评估值约为90亿元，参考预评估值并经交易各方友好协商，比克动力75%股权的交易价格暂定为67.5亿元，其中发行股份支付对价暂定为38.59亿元，占57.17%，现金对价暂定为28.91亿元，占42.83%。

本次发行股份购买资产的股份发行价格暂定为13.60元/股；现金对价中，首期支付的16.91亿元通过募集配套资金解决，利润补偿期间分期支付的12亿元通过自筹方式解决。

比克电池、西藏浩泽、陈奇、高前文承诺标的公司2017年度、2018年度和2019年度的净利润数分别不低于人民币7亿元、12亿元、12.5亿元。

在本次交易完成后，如不考虑配套融资等的影响，新疆润丰持有上市公司股份比例为15.21%，仍为上市公司控股股东；陈奇等9名一致行动人直接或间接持有的上市公司股份比例为19.12%，仍为上市公司实际控制人。

而若考虑配套融资，并考虑陈奇、高前文以其在本次交易停牌前六个月内取得的标的资产权益认购的上市公司股份的影响，陈奇等9名一致行动人直接或间接持有的上市公司股份比例将达到21.90%，上市公司控制权将得到进一步巩固。

公告并指出，比克动力在电池领域深耕多年，形成和积累了动力电池领域的技术储备，尤其在三元材料锂电池领域具有明显优势。本次交易是公司发挥在汽车配套业务方面的固有优势，加大在新能源汽车的配套比例，实现在新能源汽车产业链上的战略延伸的重要举措，有利于公司进一步完善业务布局，提升核心竞争力。

长信科技因筹划重大事项，自2016年9月12日起停牌，停牌前收报15.80元。（完）

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