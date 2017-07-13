中国个股：阳光城拟合作成立100亿元房地产投资基金，为自有项目融资

路透上海7月13日 - 中国中型房地产公司--阳光城集团股份有限公司周三晚公告称，已与合作方签署合作框架协议，拟合作发起总规模为100亿元人民币的房地产投资基金，投资于阳光城的房地产项目，从而提高公司资金使用效率。

公告称，阳光城拟与福建省福能兴业投资管理公司共同发起母子结构有限合伙制基金，母基金期限不超过七年，规模为30亿元。母子基金结构作为引导基金认购子基金劣后份额；子基金可平行或结构化设计投资于项目公司。

福能兴业投资公司股东包括福能融资担保公司、福建省能源集团及两家私募基金，其中福建省能源集团持股40.8%，为相对控股股东。

公告指出，福能兴业与阳光城共同发起设立母子基金，以夹层（股权和债权）投资或股权投资方式直接或间接投资于项目公司，项目公司由阳光城或其子公司负责具体开发运营，基金层面闲置资金可投资于安全性高、流动性好的理财产品。还款来源包括开发项目销售收入及阳光城给予资金补足。

阳光城或其子公司控股的项目公司以自有资金参与设立房地产产业投资基金，主要目的是为了整合合作各方的专业力量与资源优势，通过专业管理和市场化运作，增强公司投资与管理的能力，提高公司资金利用效率，提升公司的持续盈利能力，促进公司的稳定发展。

阳光城周三收报5.7元，过去一个月累计下跌0.2%。（完） (发稿 林琦; 审校 乔艳红)