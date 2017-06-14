中国个股：阳光城拟64.5亿元并购慧诚房地产，获北京密云别墅项目

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透上海6月14日 - 中国中型地产企业--阳光城集团股份有限公司周二晚公告称，全资子公司北京臻德房地产开发公司拟以64.5亿元人民币价格收购北京慧诚房地产100%股权及债务，从而获得慧诚公司在建的北京密云区别墅项目。
公告显示，此次价款包括以38.3亿元收购慧诚房地产100%股权并承接债务26.2亿元，阳光城以自有或自筹资金支付。阳光城通过收购慧诚公司，获得350套未售住宅、规划地上计容面积不少于27万平方米的规划以及办公和会所等设施。
公告称，本次收购目标公司的核心资产为卧龙国际山庄-君山别墅项目及君山高尔夫球场，君山高尔夫球场已于2007年建设完成。该项目为阳光城收购的体量最大的住宅用地，项目区位优异，体量较大，容积率低，将为公司提供6-8年的持续供货，为集团提供了优质的土地储备。
阳光城称，公司可充分利用项目的环境、景观资源，打造低密度高品质的别墅社区，对打造区域高标杆项目、提升阳光城品牌影响力有重要的作用。另外，本次收购符合公司高周转、快速回正现金流的运营策略，符合公司“3+1+X”（长三角、珠三角、京津冀+大福建+战略城市点）的战略方向。
阳光城周二收报5.76元，涨0.88%。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为