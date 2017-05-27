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亚洲 | 2017年 5月 27日 星期六 12:00 BJT

中国人事：蔡奇升任北京市委书记，郭金龙卸任--新华

路透北京5月27日 - 中国新华社周六报导，中共中央日前决定，蔡奇任北京市委书记；郭金龙任中央精神文明建设指导委员会副主任，不再兼任北京市委书记、常委、委员职务。

据北京市政府官网首都之窗介绍，蔡奇1955年12月出生，福建尤溪人，经济学博士。此前任北京市委副书记，北京市市长、市政府党组书记。 　　

在此之前，蔡奇曾历任福建省三明市市长，浙江省衢州市市长、市委书记，台州市委书记，杭州市市长，浙江省常务副省长，中央国家安全委员会办公室常务副主任(正部长级)等职。（完） (发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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