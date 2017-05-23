中国企业：乐视收缩全球战线，美国业务将大幅裁员--消息人士

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透台北5月23日 - 据知情人士透露，遭遇困境的中国企业乐视(LeEco)计划将美国员工人数从今年稍早的500人裁至60人左右，这家类似于奈飞(Netflix)+特斯拉以及其他业务的集团企业，需要简化全球业务，以摆脱现金短缺局面。
乐视美国的业务包括销售智能手机、电视机和电视内容。之前该公司创始人贾跃亭指乐视成长得太快了。
乐视没有立即回复置评请求。
知情人士称，美国业务裁员是收缩全球市场战线、专注于国内业务和电视内容等核心业务策略的一部分。但该知情人称，智能手机和体育等业务可能也将面临重大削减。
“他们将更专注于中国。他们说要专注于上市子公司，这是很有可能的，”该知情人士称。“如果你想看看未来趋势，你可能会发现该公司将持续专注于电视业务。”
该知情人士称，美国业务裁员的时间表尚不清楚，可能会影响到高级人员。(完) (编译 王颖；审校 屈桂娟)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为