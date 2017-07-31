中国企业：复星集团去年末资本负债率50.7%，走出去为更好回来--董事长

路透香港7月31日 - 中国大型民营企业--复星集团董事长郭广昌周末以个人名义发表了对当下中国热点问题的一些思考，指出该集团截止去年末资本负债率为50.7%，这很健康；而“走出去”是为了更好地回来。

他表示，复星集团近年一直在做两件事：一是在保持企业以适当速度发展的同时不断降低负债率，增强财务实力；二是帮助投资的全球企业加快在中国的发展，兑现“中国动力嫁接全球资源”的承诺。

“我始终相信走出去是为了更好地回来，整合全球资源是为了让我们更好地在中国发展。”他在个人感想中称。

谈到近期中国企业海外非理性投资的热点问题，郭广昌指出，的确存在某些中国企业非理性的海外投资，在海外投资时最头痛的就是和中国企业竞争，因为某些中国企业的出价真是看不懂。这次金融工作会议和最近对海外投资、中国金融乱象的梳理和规范，非常必要和及时，肯定能消除不少非理性投资和潜在威胁金融安全的东西。

“再不做点措施，就真让老外觉得我们中国企业是‘人傻、钱多’了。”他称。

但他同时认为，每个在海外理性投资的中国企业都不容易。这七、八年来，无论是国有企业还是民营经济，已经在全球化上趟出了一条路。“中国企业作为一个整体被认可，非常不容易。所以要特别珍惜由此带来的这种局面，这个局面来之不易。”

**复星海外发展战略方向**

郭广昌还谈及复星的战略方向，他认为两点非常重要：一是技术领先、产业深度，这方面中国企业既有优势，也有巨大的空间；二是在海外投资项目的选择上，资源、技术非常重要。

“复星也一直坚持在产业、技术上加大布局，比如对全球医药研发和技术创新的整合；但同时，我们觉得整合金融资源对‘一带一路’建设也很重要，因为所有的国际合作都离不开金融和资本的互通。”他指出。

复星已经投资了像复星葡萄牙保险、葡萄牙BCP银行和拥有221年历史的德国私人银行H&A等一些金融企业和资产管理公司；其旗下子公司近日并携手三元股份，拟斥资49.36亿元人民币收购法国百年健康食品品牌ST Hubert。

郭广昌也对当下海外并购遇到的强大阻力表达自己的担忧。他指出，这次政府对中国企业海外投资再正常不过的规范，被某些希望做空中国、做空中国企业的力量所利用、夸大。这里面是不是有利益的驱动？是不是因为我们的海外发展已经动了某些境外利益团体的奶酪？

“有利益的地方总会有博弈、有江湖，中国企业在海外投资总会动了某些人的奶酪。我是不相信阴谋论的，但总感觉有一种力量在夸大某种东西。”他说。

他并称，现在中国已是全球第二大经济体，一定会出现一批能整合全球资源来发展自己的中国企业，这是企业的需要，也是中国经济乃至全球经济的需要，“相信中国政府对真实、合规的海外投资的态度从来没有变化，也实实在在感受到了政府对我们项目的支持。”（完） (整理 路透中文新闻部)