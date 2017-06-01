中国企业：宝钢旗下欧冶云商开放28%股权引入新股东，拟募资超10亿元

路透上海6月1日 - 中国最大上市钢企--宝钢股份最新公告称，旗下欧冶云商股份有限公司近日完成首轮股权开放及员工持股，并选择北京首钢基金公司、本钢集团、江苏沙钢集团、普洛斯投资（上海）有限公司、北京建信股权投资基金（有限合伙）和三井物产等知名企业成为股东。

刊登在上海证券交易所公告并称，本轮股权开放及员工持股完成后，外部投资人合计持股23%，员工持股5%，中国宝武钢铁集团有限公司持股35.28%，宝钢股份和宝钢国际合计持股比例从51%降至36.72%。另据国内媒体第一财经报导，本轮增资扩股计划完成后，欧冶云商募集资金超过10亿元人民币。

公告还指出，本次股权开放以资本为纽带，引入优秀的合作伙伴，为平台导入更多优质资源，真正实现大宗商品产业生态圈的"共建、共享"；同时平台的市场化属性显着提升，治理机制和决策机制得到进一步完善。

“这次股权开放吸引了大量投资者，我们先期选了一些对我们业务有支撑的钢铁企业和战略投资者，首先有空间的选择，本钢在东北，首钢在华北，沙钢在华东，与宝武集团在上海、武汉、新疆、广州、湛江的布局相呼应。”第一财经并援引宝武集团总经理陈德荣表示。

陈德荣并指出，同时选择了沙钢这家民营钢企，希望为欧冶带来民营资本的活力和机制，普洛斯则是全球领先的物流地产企业，未来将在大宗商品物流设施建设运营上与欧冶展开进一步合作。建设银行将与欧冶在供应链金融领域开展深度合作，三井物产有遍布全球的经营网络，将助推欧冶的跨境经营。

公告显示，2017年2月宝钢股份曾批准了欧冶云商增资扩股引入外部投资者及核心员工持股方案，增资扩股规模不超过10.29亿股，引入不超过八家战略投资者及核心员工持股平台，合计持股比例不超过30%。

2015年2月，宝钢股份宣布拟与控股股东宝钢集团共同出资组建欧冶云商，公司注册资本20亿元，其中，宝钢股份和宝钢国际持股比例51%；宝钢集团持股比例49%。欧冶云商是国资委中央企业首批员工持股试点的十家企业之一，也是其中唯一一家新兴行业背景并处于战略孵化器的企业。

宝钢股份周三收报6.34元，过去一个月累计上涨1.6%。

欲浏览更多详情，请点选上海证券交易所：here（完） (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)